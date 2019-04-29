Победивший на выборах президента Владимир Зеленский возвращается в Украину после трехдневного отдыха в турецком Бодруме, где он находился со своей семьей под охраной президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Anadolu Agency, Владимир Зеленский с семьей покинули пятизвездочный отель в квартале Гюверджинлик в понедельник, 29 апреля, утром. Его сопровождала личная охрана президента Эрдогана. На фото бодигарды одеты в серые штаны и голубые рубашки.

В аэропорту Milas-Bodrum у VIP-терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Политик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Фото: aa.com.tr

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