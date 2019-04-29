В Украине в период с 22 по 28 апреля на пожарах погибли 26 человек. Об этом передает пресс-служба ГосЧС.

С начала недели спасатели зарегистрировали 3 148 чрезвычайных событий, на которые выезжали подразделения ГосЧС. В результате принятых мер удалось спасти 41 человека.

"Ликвидированы 2 728 пожаров, спасены на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 830 зданий и 61 единицы техники. На пожарах погибли 26 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 645 000 грн", - уточнили в пресс-службе.

Также отмечается, что за неделю пиротехники изъяли и уничтожили 2 531 взрывоопасный предмет времен.

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