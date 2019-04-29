В пригороде американской столицы Вашингтона 28 апреля в возрасте 87 лет умер бывший американский сенатор-республиканец Ричард Лугар.

Об этом говорится на официальном сайте научно-исследовательского института Центр Лугара.

"Сенатор Ричард Г. Лугар, в возрасте 87 лет, который занимал должность городского руководителя Индианаполиса с 1968 по 1975 год, сенатора США с 1977 по 2013 год и председателя Лугарского центра с 2013 года, умер в воскресенье 28 апреля в 1:44, в Институте Inova Fairfax в Вирджинии", - говорится в сообщении.

Причина смерти - внезапные осложнения аутоиммунного неврологического заболевания - хронической полинейропатии, которая поражает периферическую нервную систему.

Во время его короткого пребывания в госпитале рядом с бывшим сенатором находились его любящая жена и четверо сыновей, а также их семьи.

Ричард Лугар вместе с другим сенатором – демократом Сэмом Нанна – создал программу для стран бывшего Советского Союза по утилизации ядерного оружия (официальное название - "Программа сотрудничества по уменьшению угрозы" Cooperative Threat Reduction Program), благодаря которой были уничтожены более 7,6 тыс. ядерных боеголовок, около 2,3 тыс. баллистических ракет, 24 склада ядерных боеприпасов.

В рамках "Акта 1991 года о сокращении советской ядерной угрозы" в 1992 году Конгресс США выделил 400 миллионов долларов.

В США остерегались, что ядерное оружие из экс-союзных стран попадет в руки террористов. Так Штаты начали оказывать помощь странам СНГ, в частности Украине, Беларуси, Казахстану, по утилизации снятого с вооружения ядерного, химического и бактериологического оружия.

Позже деньги на ядерное разоружение стали предоставлять ежегодно. До 2012 года американские власти потратили на это 8,8 миллиардов долларов.

Лугар в 90-х годах сыграл ключевую роль в ядерном разоружении Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что самый пожилой президент США Дональд Трамп считает себя молодым и энергичным, а также о том, что Джо Байден примет участие в президентской гонке в США.