Российская экс-балерина Анастасия Волочкова показала в Instagram свое детское фото. На снимке она запечатлена вместе с матерью – Тамарой Волочковой.

"Сегодня День дочки. Я благодарна моей маме за это счастье жить на земле, испытывать все противодействия и проходить их с честью и достоинством. Мам, спасибо!" – написала она 25 апреля.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова в интервью телеведущей Ксении Собчак заявила, что ее мать, Тамара Волочкова, разлучила ее с бизнесменом Сулейманом Керимовым. За это она выгнала ее из дому. "В какой-то момент я сказала ей: "Хватит! Оставайся просто моей мамой и не лезь туда, где ты не знаешь, что нужно делать". Я потом поняла, что меня человек растил не как дочь, не как балерину, а как проект. У моей мамы есть чувство зависти по отношению ко мне, потому что она хотела стать балериной, но не стала. У нее не сложилась карьера", – заявила Волочкова.

Напомним, мать балерины Тамара Волочкова в молодости работала гидом по Санкт-Петербургу. Отец балерины Юрий Волочков занимался спортом, получил титул чемпиона СССР по настольному теннису. Родители Волочковой развелись более 25 лет назад.

Как сообщала "Страна", российскую танцовщицу Анастасию Волочкову раскритиковали за шпагаты на сцене во время большого сольного концерта Аллы Пугачевой в честь ее 70-летия.

Ранее "Страна" писала о том, что на издевки Шнура Волочкова ответила вертикальным шпагатом и троллингом про выпивку.

Также мы сообщали, что Волочкова ответила на стихотворение о своих интимных отношениях с задержанным сенатором России.