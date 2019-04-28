В США пытались убить игрока клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Нью-Йорк Джайентс" Кори Баллентайна. 23-летнего спортсмена ранили сразу после того, как он был подписан в шестом раунде драфта клубом из Нью-Йорка.

Об этом сообщает The Sun.

По информации The Sun, вместе с Баллентайном находился его коллега по команде, также учащийся и футболист команды Washburn University Дуэйн Симмонс, чьи ранения оказались смертельными. Парня убили в Топеке, штат Канзас.

Источник утверждает, что на данный момент игрок американского футбола находится в больнице.

Фото: New York Post

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