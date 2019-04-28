В воскресенье, 28 апреля, умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

"К большому сожалению, сегодня умер знаменитый авиаконструктор, создатель таких самолетов, как Ил-76 и Ил-96 Генрих Васильевич Новожилов", - отметил собеседник агентства.

Причина смерти 93-летнего конструктора на данный момент неизвестна.

Генрих Новожилов был генеральным конструктором ОКБ им. С. В. Ильюшина в 1970-2005 годах. Он являлся создателем таких проектов, как тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96, двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114.

Доктор технических наук (1975), профессор, академик АН СССР (1984; член-корреспондент 1979).

Дважды Герой Социалистического Труда (1971, 1981). Заслуженный конструктор РФ (2005). Лауреат Ленинской премии(1970). Член ВКП(б) с 1951 года, член ЦК КПСС (1986 - 1991). Депутат Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974 - 1989). Народный депутат СССР (1989 - 1991).

Новожилову было присвоено звание Заслуженного конструктора России.

Генрих Новожилов Фото: Михаил Метцель, ТАСС

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