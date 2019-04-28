Администрация социальной сети Facebook удалила пост с рецептом голубцов. Об этом рассказал пользователь, опубликовавший кулинарную запись - создатель ресурса Udaff.com Дмитрий Соколовский.

Блогер опубликовал пост с рецептом еще в октябре 2015 года, но блокировка его произошла много позже - уже весной 2019 года.

Соколовский выложил у себе в аккаунт рецепт голубцов с фотографиями. "Домашние голубцы с мясом, как это делаем мы", - написал он в сопроводительном комментарии. Но спустя несколько лет после публикации пост заблокировали. Администрация социальной сети выслала Соколовскому уведомление о том, что запись нарушает нормы сообщества. По мнению автора поста, на рецепт голубцов пожаловались представители ЛГБТ-сообщества.

"Обычный рецепт. Сегодня с удивлением узнал, что ФБ его почему-то заблокировал. Видимо, Цукербергу название блюда навевает какие-то неприятные ассоциации", - уточнил Соколовский.

Фото: facebook.com/udaffudaff

Отметим, что с осени 2018 года социальная сеть блокирует некоммерческие публикации, которые продвигают ЛГБТ-тематику. Примечательно, что в сообществах крупнейшей в мире социальной сети размещены и другие рецепты кулинарных блюд. Однако к ним Facebook не имеет претензий и поэтому не блокирует.

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