В Гонконге посетители одного из кинотеатров избили мужчину за спойлеры к последней части серийного блокбастера "Мстители: Финал". Об этом сообщает телеканал TVBS со ссылкой на очевидцев.

Дело в том, что зритель слишком громко обсуждал сюжет фильма после выхода из зала, и это очень не понравилось тем, кто лишь собирался попасть на сеанс. Окружающие набросились на мужчину с кулаками, а после удалились. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, которую ему оказали прямо на месте.

Фото: news.tvbs.com.tw

Отметим, что фильм "Мстители 4" является наиболее ожидаемым в 2019 году и, вероятно, станет самым кассовым. Говоря о спойлерах стоит отметить, что закончится все грандиозной битвой и путешествиями в прошлое, а Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон даже сменит прическу. Согласно сюжету фильма, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительным действиям Таноса.

Как сообщала "Страна", тизер фильма "Мстители: Финал" побил рекорд по числу просмотров за сутки.

Ранее новые "Мстители" побили кассовый рекорд "Звездных войн".