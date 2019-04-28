Полиция подсчитала, сколько водителей пойманы за рулем перед Пасхой пьяными
На протяжении суток, 27 апреля, полицейские обнаружили на украинских дорогах 380 водителей, управлявших автомобилями, имея признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения. Об этом говорится в сообщении Нацполиции.
В частности, полиция обнаружила 47 нетрезвых водителей общественного транспорта. Всего в течение суток выявлено 388 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.
В общем за 27 апреля полицейские обнаружили 7135 нарушителей правил дорожного движения. Также среди них 477 - управление транспортным средством без соответствующих документов. На данный момент на дорогах страны патрулируют 1 534 экипажа патрульной полиции и группы реагирования патрульной полиции, из которых 416 обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах международного и государственного значения.
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