На протяжении суток, 27 апреля, полицейские обнаружили на украинских дорогах 380 водителей, управлявших автомобилями, имея признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения. Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

В частности, полиция обнаружила 47 нетрезвых водителей общественного транспорта. Всего в течение суток выявлено 388 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

В общем за 27 апреля полицейские обнаружили 7135 нарушителей правил дорожного движения. Также среди них 477 - управление транспортным средством без соответствующих документов. На данный момент на дорогах страны патрулируют 1 534 экипажа патрульной полиции и группы реагирования патрульной полиции, из которых 416 обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах международного и государственного значения.

Как сообщала "Страна", в Киеве доставщик пиццы на скутере влетел в Mercedes напротив университета Шевченко.

Ранее появилось видео с места ДТП на Оболони в Киеве, где перевернулся электромобиль.

Напомним также, как в Киеве байкер на скорости врезался в такси Uber.