В Киеве в субботу, 27 апреля, произошло ДТП на улице Владимирской, прямо напротив главного корпуса университета имени Тараса Шевченко. Здесь доставщик пиццы на скутере врезался в автомобиль Mercedes. Авария случилась около 22:10. Курьера забрала скорая помощь. Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя Mercedes, гражданина Грузии, он стоял на светофоре и только начинал движение, как увидел, что скутер выехал на встречную полосу и влетел ему в бампер. Мужчина утверждает, что курьер ехал без габаритов, а на встречной полосе оказался, потому что объезжал искусственную неровность (лежачий полицейский). Пострадавший доставщик рассказал патрульным, что это автомобиль пошел на разворот и сбил его.

В результате столкновения доставщик серьезно травмировал ногу. Парня госпитализировали медики. Обстоятельства аварии выясняет патрульная полиция.

Фото: kiev.informator.ua

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