В субботу, 27 апреля, в Оболонском районе Киева на улице Луговой столкнулись микроавтобус Renault Trafic и Nissan Leaf, после чего электромобиль опрокинулся через крышу и стал на колеса. ДТП произошло по адресу улица Луговая, 15. Об этом сообщает "Информатор".

К счастью, обошлось без пострадавших, лишь автомобили получили технические повреждения.

По предварительной информации, Renault выезжал со второстепенной полосы и по неизвестным причинам не пропустил Nissan, который двигался по главной. От удара электрокар перевернулся на крышу и стал на колеса. На место прибыли медики скорой, они осмотрели водителей. Оба от госпитализации отказались.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в этот же день на бульваре Дружбы Народов в Киеве байкер на скорости врезался в такси Uber.

Напомним, что в Киеве агрессивного участника ДТП привязали скотчем к столбу.

Также появились фото и видео с места ДТП с опрокидыванием авто на проспекте Победы в Киеве.