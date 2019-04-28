В пасхальное воскресенье, 28 апреля, неизвестный сообщил о минировании 5 храмов во Львове. Сообщение поступило полицейским на адрес электронной почты в 18:00. Об этом говорится в сообщении "Горячей линии города Львова" Львовского городского совета.

"По информации ГосЧС, поступила информация о минировании храмов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, неизвестный сообщил о минировании костела Бернардинов на ул. Соборной, 5А, Преображенского храма на ул. Краковской, 21, Свято-Троицкого храма на ул. Антоновича, 100, церкви Святого Андрея на ул. Соборной, 5 и храма Петра и Павла на ул. Театральная, 11.

На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Напомним, в Харькове полицейские задержали 16-летнего молодчика, "заминировавшего" церковь для развлечения.

Также стало известно, что в Киеве полицейские поймали рецидивиста, грозившего взорвать все церкви и синагоги столицы на Пасху.

В МВД сообщают, что на Пасху богослужение провели более 6,7 млн украинцев.