На российском телеканале "НТВ" с 3 мая выйдет в эфир шоу "Магия", снятое еще в 2011 году и ведущим которого был шоумен Владимир Зеленский, победитель второго тура президентских выборов 2019 года. Анонс шоу опубликован на сайте "НТВ".

"В эфире НТВ - новое шоу "Магия" и его ведущий - всенародно признанный президент Независимой Владимир Зеленский!", - говорится в сообщении.

На НТВ также отметили, что "недавно избранный президент Украины ... всегда понимал в фокусах".

Телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания "Уайт Медиа" для телеканала "Россия 1". Вместе с Зеленским ведущей была Татьяна Лазарева.

Фото: ntv.ru

В видео анонсе также говорится о ведущем передачи, как о президенте Украине. Это несмотря на то, что шоу уже больше 8 лет.

Напомним, что Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов в Украине, он набрал 73,22% голосов избирателей. Его оппонент, действующий президент Петр Порошенко, получил всего 24,45% голосов.

Сейчас Владимир Зеленский отдыхает в Бодруме под охраной президента Турции Эрдогана. Вместе с семьей он живет в пятизвездочном отеле Lujo с питанием по системе "все включено", в которую входят пять ресторанов "а ля карт", в которых еду можно выбрать по меню, вечером 27 апреля он с женой и детьми отправился поужинать в ресторан вне гостиницы Neyzar с видом на гавань и покрытые зеленью предгорья.