Поступило анонимное сообщение о минировании гипермаркетов Ашан в Киеве и Днепре
В сети гипермаркетов "Ашан" получили сообщение о заминировании всех магазинов в Киеве и Днепре. Об этом сообщает "Эспрессо TV".
"Call-centre сети "Ашан" получил анонимное сообщение о якобы заминировании одновременно всех их гипермаркетов в городах Киев и Днипро", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об эвакуации посетителей.
Ашан на столичных Берковцах Фото: espreso.tv
Как сообщала "Страна", правоохранители в последнее время фиксируют шквал анонимных сообщений с ложными угрозами минирования. В СБУ отмечают, что негативными последствиями таких действий является отвлечение правоохранителей на проверку ложной информации, нанесение финансовых убытков государственным и коммерческим учреждениям в связи с приостановлением их деятельности, перебои в работе транспорта и других стратегически важных объектов.
Напомним, что в Нацполиции предложили ужесточить ответственность за ложные минирования.
Также мы писали о том, что из-за минирования аэропорта "Киев" сотни людей не попали на свои рейсы.