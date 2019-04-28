В сети гипермаркетов "Ашан" получили сообщение о заминировании всех магазинов в Киеве и Днепре. Об этом сообщает "Эспрессо TV".

"Call-centre сети "Ашан" получил анонимное сообщение о якобы заминировании одновременно всех их гипермаркетов в городах Киев и Днипро", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об эвакуации посетителей.

Ашан на столичных Берковцах Фото: espreso.tv

Как сообщала "Страна", правоохранители в последнее время фиксируют шквал анонимных сообщений с ложными угрозами минирования. В СБУ отмечают, что негативными последствиями таких действий является отвлечение правоохранителей на проверку ложной информации, нанесение финансовых убытков государственным и коммерческим учреждениям в связи с приостановлением их деятельности, перебои в работе транспорта и других стратегически важных объектов.

Напомним, что в Нацполиции предложили ужесточить ответственность за ложные минирования.

Также мы писали о том, что из-за минирования аэропорта "Киев" сотни людей не попали на свои рейсы.