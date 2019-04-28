В Париже в воздухе недалеко от Собора Парижской Богоматери обнаружены опасные токсины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы столицы Франции.

В полиции уточнили, что на территории рядом с пострадавшим в пожаре Нотр-Дамом воздух загрязнен свинцом. В частности, свинец находился в несущей конструкции собора и в его шпиле. По последним данным, из-за загрязнения воздуха некоторые районы Парижа уже закрыты для общественного посещения. Их откроют, когда уровень свинца вернется к нормальной отметке.

Стоит отметить, что свинец и его соединения очень токсичны, они вызывают заболевания нервной системы и сосудов, а также изменения состава крови.

Напомним, во Франции полиция определила точное место, с которого начался пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Также "Страна" писала, что эксперты выявили критические места, угрожающие обрушить Собор Парижской Богоматери.

На восстановление Собора Парижской Богоматери уже собрали необходимый миллиард евро.