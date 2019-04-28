В Париже в воздухе недалеко от Собора Парижской Богоматери обнаружены опасные токсины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы столицы Франции.

В полиции уточнили, что на территории рядом с пострадавшим в пожаре Нотр-Дамом воздух загрязнен свинцом. В частности, свинец находился в несущей конструкции собора и в его шпиле. По последним данным, из-за загрязнения воздуха некоторые районы Парижа уже закрыты для общественного посещения. Их откроют, когда уровень свинца вернется к нормальной отметке.

Стоит отметить, что свинец и его соединения очень токсичны, они вызывают заболевания нервной системы и сосудов, а также изменения состава крови.

Напомним, во Франции полиция определила точное место, с которого начался пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Также "Страна" писала, что эксперты выявили критические места, угрожающие обрушить Собор Парижской Богоматери.

На восстановление Собора Парижской Богоматери уже собрали необходимый миллиард евро.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!