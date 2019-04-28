Представитель российской певицы МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, рассказала о состоянии здоровья артистки. Об этом сообщает "Звезда".

По словам представителя, у певицы была краткосрочная потеря памяти, но МакSим уже лучше. Она восстанавливается после удара головой, но все еще находится в больнице.

"Она очень оптимистично настроена и довольна, что идет на поправку", - добавила представитель МакSим.

Как отмечается, в ближайшие дни певицу планируют перевезти в столицу.

Ранее представитель МакSим Маргарита Соколова раскрыла детали аварии певицы. Инцидент произошел 23 апреля. По ее словам, МакSим попала в серьезное ДТП за границей по дороге в аэропорт, торопясь на московский рейс. Певица ехала по скользкой дороге и у нее на скорости пробило колесо. "Видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр", - добавила Соколова.

Также Соколова показала несколько фотографий, демонстрирующих травмы певицы. "Мы надеялись на более быстрое восстановление, но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации", - сообщила менеджер.

Фото: sokllovamargarita/Instagram

Как сообщала "Страна", в июле 2017 года российская певица МакSим попала в базу украинского центра "Миротворец" за незаконную гастрольную деятельность в Крыму.

Также стало известно, что тернопольский депутат, который помогал "переводить" храмы в ПЦУ, скончался в ДТП.

Напомним, во Львове девушка чудом осталась жива после двойного наезда легковушки и маршрутки.