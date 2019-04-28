В Киеве правоохранители задержали мужчину, который заявил, что на Пасху будут взорваны все церкви и синагоги в столице Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский кафедральный собор, а также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут подорваны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемого задержали уже через час неподалеку от таксофона, с которого был совершен звонок. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно совершал аналогичные действия.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что информация о "минировании" Владимирского собора оказалась ложной. Полиция также задержала 35-летнего мужчину, который сообщил о минировании Владимирского собора утром 27 апреля.

Также СБУ сообщила, что Украину накрыл шквал лжеминирований.

Как сообщала "Страна", в Харькове полицейские задержали 16-летнего молодчика, "заминировавшего" церковь для развлечения.