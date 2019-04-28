В Великобритании молодую девушку увезли в больницу после того, как она получила инсульт. Оказывается, она просто похрустела шеей. После этого девушка почувствовала боль в ноге и упала на пол. Об этом сообщает издание Mirror.

Сообщается, что жительница Британии Натали Куницки перед тем, как лечь в постель, решила размять свое тело. Внезапно она услышала странный хруст, но не обратила на это внимания. В скором времени девушка перестала чувствовать левую ногу, а затем была госпитализирована.

В ходе обследования медики выяснили, что девушка сильно повредила позвоночную артерию, в связи с чем в мозге образовался сгусток крови, который привел к инсульту. Несмотря на хирургическое вмешательство, левая часть туловища пациентки была все еще парализована.

Девушке помогает восстановиться лечебная гимнастика, а также ее друзья, которые работают в больнице. До случившегося у больной давно не было проблем со здоровьем, поэтому она хочет быстрее поправиться.

Спустя время чувствительность в руке и ноге немного улучшилась, поэтому пациентка может сама одеваться, а также ходить около 5 минут. Специалисты сообщают, что полное восстановление девушки займет почти год.

Фото: joyreactor.cc

Фото: Kennedy News and Media

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