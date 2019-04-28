В Таллине, 28 апреля национальная сборная Украины по хоккею стартовала на чемпионате мира в Дивизионе 1В.

В рамках первого матча на турнире украинская команда встретилась со сборной Японии. Команда Андрея Срюбко показала неплохой хоккей и уступила всего в одну шайбу команде Японии.

Чемпионат мира. Дивизион IB (Таллин, Эстония). 1-й тур:

Украина – Япония 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) 0:1 – Хирано (Х. Сато, Ю. Терао) – 04:43, 1:1 – Лялька (Михнов) – 08:16, 1:2 – Сато (Хирано) – 12:52, 1:3 – Саито (Накаяшики, К. Сато) – 37:42, 2:3 – Пангелов-Юлдашев – 39:46, Вратари: Дьяченко – Хата, Броски: 22 (6, 12, 4) – 26 (12, 7, 7), Штраф: 6 (2, 2, 2) – 22 (4, 2, 16).

Перед игрой с Японией эксперты сходились во мнении, что эта команда фаворит не только нашего очного противостояния, но и всего турнира в эстонском Таллине.

Сами японцы заявили о своей задаче повыситься в классе именно в этом году. Но команда Андрея Срюбко, который в воскресенье дебютировал на мировом первенстве в роли главного тренера сборной, показала хороший хоккей и проиграла Японии только один период.

После стартового вбрасывания японцы завладели инициативой и достаточно быстро открыли счет благодаря точному броску Юширохи Хирано – 0:1. Особенно обидно, что в этом моменте наш вратарь Богдан Дьяченко среагировал и остановил шайбу, но она предательски выползла из-под щитка украинского голкипера и пересекла линию ворот.

Поверить в свои силы сборной Украины помог красавец гол от Виталия Ляльки. Наш форвард сравнял счет практически через минуту после того, как японцы повели. Лялька могучим дальним броском отправил шайбу в верхний угол ворот – 1:1.

После этого украинцы получили право поиграть в большинстве и очень неплохо «повозили» в нем японцев. Можно даже сказать, что Украина доминировала, но Япония перехватила шайбу и организовала быструю контратаку. Хирото Сато вышел один на один с Дьяченко и переиграл его – 1:2.

Во втором периоде украинцы играли лучше и перебросали соперника со счетом 12 – 7. Но под занавес этого игрового отрезка японцы забросили нелогичную шайбу. Тецуи Саито удачно подставил клюшку под прострел от борта – 1:3. Казалось, что этот гол психологически подавит нашу команду, но «сине-желтые» не опустили рук! Уже на последней минуте периода Андрей Михнов поиздевался над японцами продолжительным контролем шайбы в их зоне, а потом наш дебютант Филипп Пангелов-Юлдашевотметился своим первым голов за сборную Украины – 2:3!

Отметим, что во втором периоде рассечение после удара по лицу клюшкой – на который, к слову, судья из Дании Мадс Франдсен никак не отреагировал – получил наш защитник Даниил Скрипец, но, зашив губу, он вернулся в игру в третьей 20-минутке.

Третий период получился безголевым с обоюдоострыми моментами у каждой из команд. На последних минутах украинцы получили большинство и сняли вратаря, но даже играя в формате 6 на 4 наши не смогли перевести игру в овертайм.

Сборная Японии одержала тяжелую победу, а игра нашей национальной команды вселяет большие надежды на остальные матчи чемпионата мира в Эстонии.

В понедельник, 29 апреля, команда Андрея Срюбко проведет поединок с еще одним фаворитом турнира в Таллине сборной Польши.

Фото: xsport.ua

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