В понедельник, 29 апреля, в большинстве областей Украины пройдут дожди, местами с грозами. Исключением может стать южная часть страны, где удержится сухая погода. об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На Севере, Западе и в большинстве восточных областей Украины завтра ожидается чуть +10...+15 градусов. Поэтому ревностные любители поливального понедельника (день после Пасхи, - Прим.Ред.) хорошо подумайте. Может, отдайте лучше ваш энтузиазм дождям и облакам. На юге и на значительной части территории центральных областей обещают до +18...+25 градусов.

"Киевляне! На окружающую пасхальную красоту цветов, деревьев, кустов и юной свежей травки завтра можно будет любоваться. Но скорее из окон домов или автомобилей. Потому что в понедельник в столице будет идти дождь, будет ветрено и похолодает до +11...+14 градусов", - сообщает Наталья Диденко.

Во вторник, 30 апреля, дождь может притихнуть, где-то даже прояснения появятся, но все равно будет холодно. Первого мая холодная погода в Киеве останется, а дожди польют с новой силой. К нам придет циклон. Поэтому тщательно, разумно и согласно прогнозу планируйте обоняние цветов в парках, бега с сачком за бабочками на природе, акробатические этюды на огороде, размер аптечки в сумке и гардеробные нюансы. Я уже видела людей, которых нечасто и в жарком июле увидишь.

Словом, не мерзните, ​​не мокните, доверяйте прогнозам погоды, людям и себе. P.S. Пасху есть не могу, но буду", - добавила Наталья Диденко.

Как сообщала "Страна", в воскресенье, 28 апреля, в Украине в праздник Пасхи на территории страны пройдут грозовые дожди.

Ранее "Страна" писала, что в ночь на 28 апреля завершающий свою каденцию президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной и сыном Михаилом принял участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе в Киеве, который контролируется Православной церковью Украины (ПЦУ).