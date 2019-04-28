Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции в районе Бодрума рассказали об отдыхе победителя президентских выборов Владимире Зеленском. Об этом сообщает РИА "Новости".

В турецком отеле сообщили, что в целом Зеленский произвел на них хорошее впечатление, в нем увидели "простого, приятного и весьма симпатичного человека".

Напомним,что Злеенский уехал на отдых с семьей в курортный район Бодрум на юго-западе Турции. Украинец поселился в одном из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой и призвал нарушать диеты.

Также Зеленский посоветовал Путину не тратить время на выдачу паспортов России и напомнил о небесном Суде.