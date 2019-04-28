Вчера, 27 апреля на пятачке возле станции метрополитена "Лукьяновская" в Шевченковском районе Киева произошло преступление. По информации источников "Страны" в МВД, к 40-летнему туристу из Дании, вышедшему из метро, привязались уличные хулиганы.

Так как гость столицы не понимал что от него хотят, диалог в стиле "дай закурить" не поддержал и попытался осторожно уйти. Однако уличные "прилипалы" нагнали его и начали избивать на глазах у прохожих.

Когда неравнодушные граждане все же вступились за иностранца и разогнали хулиганов, датчанину все же досталось.

Прибывшая полиция уже не застала на месте происшествия преступников. Потерпевшего отправили на освидетельствование к медикам, чтобы потом путем назначения соответствующей экспертизы определить степень тяжести телесных повреждений.

Пока завели уголовное дело по ч.1 ст.125 УК Украины - Причинение легких телесных повреждений. Украсть у датчанина ничего из ценностей не успели. Угрозы его жизни нет, но однозначно впечатления от столицы у иностранца испорчены.

Напомним, что под Киевом двое азербайджанцев и турок жестоко избили и ограбили двух египтян.

Также в центре Киева мужчину избили, затолкали в авто и увезли в неизвестном направлении.