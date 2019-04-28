Министр социальной политики Украины Андрей Рева в резкой форме раскритиковал жителей оккупированного Донбасса. Речь министра появилась в сюжете BBC, посвященной проблемам жителям "ЛДНР".

"Все кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии -там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей", – сообщил чиновник.

Рева отметил, чтобы эти люди перестали страдать, должна прекратиться война. "Для этого оккупанты должны уйти с территории Украины", - добавил министр.

Фрагмент речи интервью Ревы на 03:40

Ранее "Страна" сообщала, что Рева решил объяснить, почему жители Германии со средней зарплатой в 2,5 тысячи евро тратят на еду 14% доходов, а украинцы, со средней зарплатой 200-250 евро - 50%. По его убеждению, такое происходит потому, что наши сограждане много едят, а вот немцы питаются меньше.

Позже Рева отрицал, что упрекал украинцев в обжорстве.