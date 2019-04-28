В Украине в церковных богослужениях приняли участие 6,7 млн граждан. В то же время в России в церкви пришли 4,3 млн человек. То есть в полтора раза меньше, чем в нашей стране.

"В ночь на 28 апреля свыше 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи более чем в 7,4 тыс. населенных пунктах по всей России. В православных церквях, храмах и монастырях состоялось около 12 тыс. торжественных богослужений, литургий и крестных ходов", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

При этом безопасность на праздничных мероприятиях обеспечивали более 52,3 тысяч сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, работники охраны и народные дружины.

Отметим, что в Российской Федерации состоянием на 2019 год население составляет менее 147 млн человек. При этом население Украины составляет около 40 млн граждан.

Напомним, что накануне Пасхи в Украину не пустили 225 человек. Из них - 32 россиян.

Также в Киеве грозили взорвать все храмы и синагоги, а под Харьковом забыли в церкви гранату, пока святили паску.