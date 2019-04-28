На выходные, 27-28 апреля, во время пасхальных праздников в полицию поступили два ложных сообщения о минировании культовых сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Так 27 апреля в полицию Киева позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный Собор, а также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут подорваны", - сказано в сообщении.

Через час полиция задержала "лжеминера". Им оказался, что мужчина ранее уже неоднократно совершал аналогичные незаконные действия.

А в воскресенье, 28 апреля в Харьковской области в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он оставил гранату в церкви, когда святил паску. По данному факту проводится проверка.

Ранее "Страна" сообщала, что на Пасху богослужение провели более 6,7 млн украинцев.

Также в Киеве за порядком на Пасхальных службах будут следить 1 500 полицейских.