В Харьковской области в поселке Селекционное 13-летний мальчик сорвался с железнодорожного моста в попытке сделать фотографию. Об этом передает пресс-служба Нацполиции в регионе.

"По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту. Вдруг парень сорвался и упал на землю. Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу в Харькове", - сказано в сообщении.

Врачи Харьковской городской клинической больницы скорой помощи оценили состояние 13-летнего подростка как средней тяжести.

Полиция внесла данные о происшествии в Журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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