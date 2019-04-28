Под Харьковом ребенок сорвался с моста, пытаясь сделать фото
В Харьковской области в поселке Селекционное 13-летний мальчик сорвался с железнодорожного моста в попытке сделать фотографию. Об этом передает пресс-служба Нацполиции в регионе.
"По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту. Вдруг парень сорвался и упал на землю. Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу в Харькове", - сказано в сообщении.
Врачи Харьковской городской клинической больницы скорой помощи оценили состояние 13-летнего подростка как средней тяжести.
Полиция внесла данные о происшествии в Журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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