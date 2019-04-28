Очередной случай аренды квартиры не для проживания, а для воровства произошел вчера, 27 апреля в одном из домов на улице Коновальца в Печерском районе Киева.

Как сообщает "Страна", в этом случае своровали не дорогую технику, а громоздкий предмет обстановки. По информации наших источников в правоохранительных органах, в полицию обратился 33-летний киевлянин с заявлением что на днях он сдал свою квартиру на Коновальца молодой паре, а когда наведался проверить как у них дела заметил, что из жилища исчезла его двухспальная кровать с дорогим ортопедическим матрасом.

Полиция завела дело статье 185 УК Украины - "кража". Вероятнее всего, копии паспортов, которые дали хозяину квартиранты - липовые и у них другие анкетные данные.

Напомним, что в vip-спортзале на Печерске у киевского топ-менеджера украли 100 тысяч гривень.

Также в центре Киева у американца украли шикарный Lexus с крутым номером.