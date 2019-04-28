В Украине с 1 июля меняется цена оформления биометрических документов. Об этом сообщает сайт госпредприятия "Документ".

Сообщается, что с 24 апреля правительством приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут выплачиваться после 1 июля. Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов.

Так, новая стоимость административного сбора будет составлять:

- При оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн. (126 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн.

- При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн. (252 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн.



- При оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн. (352 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 557,32 грн.



- При оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований) - 1034 грн (704 грн. стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 810,32 грн.



Напомним, что Приватбанк собирается идентифицировать клиентов по биометрическим данным.



Также биометрический загранпаспорт и ID-карту украинцам разрешат оформлять онлайн.