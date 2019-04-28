В воскресенье, 28 апреля, в Марокко произошло масштабное смертельное ДТП. Авария случилась между городами Саидия и Надор на северо-востоке страны, в которой погибли 16 человек. Об этом передает MAP News.

Также в ДТП пострадали 17 человек. Известно, что погибшие люди ехали в автобусе, который въехал в ирригационный канал.

Местный портал сообщает, что находившиеся в автобусе люди были "нелегалами из стран южнее Сахары". Кроме того, водитель автобуса скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранители.

Ранее "Страна" сообщала, что в Марокко поезд сошел с рельсов, около 100 пострадавших.

Также в Марокко 15 женщин и стариков погибли в давке при раздаче продуктов.

Напомним, что беременная Меган Маркл потратила за три дня на шопинг в Марокко почти $147 000.