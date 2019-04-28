В воскресенье, 28 апреля, в Украине более 6,7 млн человек приняли участие в церковных богослужениях, придя в 14,6 тыс культовых сооружений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Самые многочисленные культовые службы прошли во Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях", - сказано в сообщении.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой подчеркнул, что вблизи культовых сооружений работают более 20 тыс полицейских и 500 нацгвардейцев, более семь тысяч полицейских патрулируют улицы населенных пунктов.

Также он добавил, что круглосуточно дежурят более семь тысяч спасателей ГосЧС и две тысячи единиц техники. К охране границы привлечены 7,5 тыс военнослужащих ГСЧС, три корабля и четыре катера.

Напомним, что накануне Пасхи в Украину не пустили 225 человек. Из них - 32 россиян.

Также накануне Пасхи на Донбассе 13 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый.