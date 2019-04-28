Зеленский на отдыхе в Турции под надзором охраны жарил мясо на гриле. Фото
Одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский уехал на отдых с семьей в курортный район Бодрум на юго-западе Турции. Турецкое издание Анадолу сообщило подробности и показало фото Зеленского с отдыха.
Сообщается, что Зеленский поселился в одном из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик. В субботу, 27 апреля, политик вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума. "Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторана и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле", - пишет издание.
Отмечается, что в ресторан, где отдыхал Зеленский был допущен лишь фотограф турецкого агентства.
Также в районе гостиницы и объектов, где появлялся украинец, были приняты особые меры безопасности.
Фото: aa.com.tr
Напомним, что Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой и призвал нарушать диеты.
Также Гройсман рассказал о неформальной встрече с Зеленским.