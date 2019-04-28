Одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский уехал на отдых с семьей в курортный район Бодрум на юго-западе Турции. Турецкое издание Анадолу сообщило подробности и показало фото Зеленского с отдыха.

Сообщается, что Зеленский поселился в одном из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик. В субботу, 27 апреля, политик вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума. "Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторана и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле", - пишет издание.

Отмечается, что в ресторан, где отдыхал Зеленский был допущен лишь фотограф турецкого агентства.

Также в районе гостиницы и объектов, где появлялся украинец, были приняты особые меры безопасности.

Фото: aa.com.tr

Напомним, что Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой и призвал нарушать диеты.

Также Гройсман рассказал о неформальной встрече с Зеленским.