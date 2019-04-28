На Шри-Ланке полиция застрелила отца и двух братьев Нияза Шарифа - подозреваемого в организации серии терактов. При этом были задержаны другие подозреваемые - братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мухамед Саахид Абдул Хак.

Полицейские сообщили, что родню Шарифа убили в ходе перестрелки. Трое мужчин оказались среди 15 жертв перестрелки, произошедшей в пятницу, 26 апреля на востоке страны в городе Калмунай (район Сентхамаруду). Там силовики нашли склад исламистов и приняли решение о его зачистке.

После обысков они изъяли одежду и флаги с символикой террористической группировки "Исламское государство" взрывчатку, 100 тысяч шариков и иных металлических деталей (начинка для бомб), беспилотные летательные аппараты и по меньшей мере один жилет смертника.

Братьев Хак задержали в обувном магазине их родственника в городе Гампола. Арестованы также владелец фургона, на котором задержанные приехали в город, и хозяин магазина.

Напомним, что на Шри-Ланке пересчитали число жертв страшных взрывов в церквях и гостиницах.

Также в ИГИЛ заявили, что это они устроили взрывы на Шри-Ланке.