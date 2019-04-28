Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо госконцерна "Укроборонпром" намерены создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями. Об этом передает пресс-служба СНБО.

"Вместо госконцерна будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна", - отметил Кривонос.

По его словам, реформирование ГК "Укроборонпром" будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК. "В соответствии с новым законопроектом будет ликвидировано большое количество существующих фирм-"прокладок", - добавил он.

Кривонос подчеркнул, что проект закона предусматривает повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Напомним, что близкие к Турчинову нардепы предлагают ликвидировать Укроборонпром.

Также Пашинский заявил, что в Украине ликвидируют "Укроборонпром".