В Германии депутаты Свободной демократической партии (80 из 709 мест в Бундестаге) подписали стратегию, в котором содержатся предложения по новой стратегии по Донбассу. Документ под названием "Мир в Украине нуждается в новом импульсе" скоро будет внесен в Бундестаг на обсуждение, пишет Bild.

Немецкому парламенту предложено разработать дополнительный план действий, касающихся Минских соглашений, с обязательными сроками выполнения их пунктов и "конкретными последствиями в случае их несоблюдения". Документ касается, как Украины, так и российской стороны.

Документ содержит 12 пунктов. В частности, он предлагает расширить миссию содействия Украине. Для этого, по мнению депутатов, в Украину следует направить дополнительный контингент гражданской полиции ООН, который "выполняет суверенные задачи в сотрудничестве с украинскими органами безопасности".

Кроме того, партия предлагает Бундестагу разработать мирный план, в котором содержатся предложения по роспуску правительств самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". По мнению депутатов, управление регионами нужно передать гражданской переходной администрации под руководством ООН.

Напомним, что у Зеленского заявили, что мир на Донбасс можно вернуть по плану России, но патриотам это не понравится.

Также в России не увидели в раздаче паспортов Донбассу нагрузку на пенсионную систему.