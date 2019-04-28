Кандидат в президенты Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи. Поздравление на украинском и русском языках он оставил на своей странице в Facebook.

"Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украины, и благословит ее на процветание. Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголка планеты, где бы они не находились! И всех наших людей - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!", - написал он на русском языке. Вся остальная часть текста написана на украинском.

Также Зеленский особенно выделил в поздравлении украинских "воинов и защитников".

"Верим, что свет победит тьму. Всем мира, добра и вкусной пасхи! Христос Воскрес! P.S. Нарушаем диеты - едим паску! Вместе!" - добавил он.

Напомним, что Зеленский посоветовал Путину не тратить время на выдачу паспортов России и напомнил о небесном Суде.

Также Зеленский заявил об аферистах, которые ходят от его имени "решать вопросы".