Владимир Зеленский в канун Пасхи опубликовал жесткий ответ Владимиру Путину на раздачу паспортов жителям Донбасса - и потенциально всем украинцам.

Жестким этот ответ был только в риторике. В остальном он соответствовал всему, что Зеленский раньше говорил о Путине и России. Что РФ - это агрессор, но нужно садиться за стол переговоров и перезагружать Минск-2.

Эту готовность он заявил и в нынешнем обращении. Тем не менее, в адрес России прозвучал ряд достаточно враждебных упреков. Зеленский попутно сказал, что в РФ царит диктатура, и Украина еще поучит Москву демократии.

С одной стороны, антироссийский выпад был направлен в основном на украинскую аудиторию - ее ура-патриотическую часть. С другой - неизвестно, как на подобные слова отреагирует Кремль, который ранее уже отказался вести диалог с Порошенко после его подобных слов и действий.

То есть, "перезагрузка" может окончиться, не начавшись. Тем более, что в последнее время Москва быстро повышает ставки в игре за Донбасс и все менее склонна к компромиссам.

"Страна" собрала реакцию на высказывания Зе.

Что заявил Зеленский

Вчера, 27 апреля, Владимир Путин сказал, что Россия планирует раздавать паспорта не только дончанам и луганчанам, но и всем украинцам.

Именно на это и дал ответ Зеленский:

"По поводу заявлений президента РФ Владимира Путина хочу отметить следующее.

Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане.

Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет.

Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.

Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ.

Украинцы - это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины - это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу.

Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса.

Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова.

Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять.

Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд.

Для полного и недвусмысленного понимания моей позиции предоставляю этот текст также на русском языке, чтобы нас услышали все", - заявил Зе.

Интересно, что под его постом собралось больше трех тысяч комментариев. Многие упрекали, что Зеленский не сам писал этот пост. Несколько раз аккаунт Зе отвечал в комментариях на эти обвинения.

Главные выводы из этого заявления

Несмотря на "грозную" риторику, заметно, что Зеленский все равно пытается перевести ситуацию в русло конструктива.

Петр Порошенко, к примеру, в ответ на действия Москвы, ограничился дежурными дипломатическими проклятиями и угрозой новых санкций. Зеленский же предложил отбросить взаимное давление и для начала обменять пленных в формате "всех на всех". А потом и сесть за стол переговоров на ближайшей встрече в Нормандском формате. Пытаясь одновременно не уронить свой авторитет приемами вроде "Украина не сдается", "будет Суд", а также обвинениями в недемократичности.

Как отреагирует на это Москва (и будет ли реагировать вообще), сказать трудно. Но ранее Путин уже озвучил то, что ему не нравится в заявлениях Зеленского. А именно - отказ будущего президента от выполнения политической части Минских соглашений (особый статусс и амнистия). И вряд ли после комментария Зеленского эти сомнения Москвы развеются. Скорее, наоборот.

Правда, есть другой срез этого заявления - электорат Зеленского. Весомую его часть составляют сторонники замирения с Россией, причем не путем "войны до победного конца". И пытаясь использовать против Путина риторику Порошенко, Зеленский отбирает у себя очки на будущих выборах в парламент.

21 апреля, ставя галочку напротив фамилии Зе, народ голосовал сначала против Порошенко с его "остаточним прощавай", а уж потом - за Зеленского.

Реакция на слова Зе

Интересно, что попытки Владимира Зеленского казаться "борцом с Россией" уже принимаются в штыки ура-патриотической общественностью (кстати, похожим фиаско закончились попытки Януковича заигрывать с западно-украинским активом).

"Глупость, к сожалению, станет государственной политикой. В ответ на намерение Путина выдавать российские паспорта украинцам в Украине, Зеленский намерен выдавать украинские паспорта россиянам ... тоже в Украине. Эй, новоизбранные, вы там Путину "ответку" или подарки готовите? Представляете себе количество российских "диссидентов" в звании от прапорщика до полковника ФСБ, ГРУ и других полезных аббревиатур станут в очередь за украинским паспортом? Не представляете? Я так и думал. После этого заявления в Кремле под хохот шампанское открывали, а не заседание Совета Безопасности. Готов он к переговорам,

ага", - пишет нардеп от БПП Владимир Арьев.

"На официальной странице голограммного заявили, что готовы предоставить Владимиру Путину "перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане".

Как это - передавать в страну-агресор списки граждан Украины? Кем составлены эти списки? Законные основания для составления этих списков?

Поэтому что это было - признание в ужасной незаконности или некомпетентности?", - пишет порохобот Екатерина Яресько.

Ее коллега по любви к уходящему президенту Карл Волох считает, что даже несмотря на антипутинское заявление, Зеленский делает реверансы "вате".

"- Ура, Зеленский дерзко ответил Путину насчёт паспортов! - ликует патриотическая часть сторонников ВАЗа.

Ага, а два дня назад он сделал реверанс в сторону ваты, пообещав ревизовать закон Про мову.

Конечно, даже болтаясь как г..но в проруби, сложно полноценно удержать две такие противоположные группы своих избирателей до самых парламентских выборов. Но очень нужно- ведь без большой фракции в парламенте не представляется возможным решать главные вопросы своего президентства. И это не всякая дребедень, типа внешней и внутренней политики, а базовые - те самые, по которым его обещал консультировать Бенцион Женевско-Герцлийский и которые и являлись основной задачей при возведении на царствие голограммы".

Риторике Зе удивляются даже порохоботы - некоторые из них говорят, что Зеленский может потерять рейтинг на таких заявлениях.

"Когда половина, проголосовавших за тебя ждет, что ты готов на все, чтобы закончить войну (даже встать на колени перед Путиным), а ты Путину ультимативно хамишь на украинском в своем посту в Фейсбуке, это не в плюс твоему рейтингу", - замечает журналистка Екатерина Рошук.

Раскритиковали Зеленского и в антимайдановском лагере (и здесь тоже уместны аналогии с Януковичем, который в итоге растерял и про- и антироссийскую аудиторию). Обозреватель Игорь Лесев заявил, что Зеленский "учит жизни Путина из турецкой бани".

"О коммуникационных проблемах Зеленского.

Вот ты сейчас сидишь в турецкой бане. Прямо скажем, не лучший сигнал для местной гоп-элиты, которая боится только силы. И из бани учишь жизни мирового Мефистофеля-Путина.

Дружочек, но это позиция клоуна. Я даже не говорю о содержании письма. Оно, кстати, вполне норм. Оппоненты возбудились и говорят о "потере юго-восточной ниши", но они всегда будут так говорить.

В конце концов, ты никому не обещал "русского мира". Так что никому ничего не должен.

Но проблема в другом. Ты еще Никто. А строишь из себя Фауста. Ну вот рано.

Центральным и единственным вопросом для тебя сейчас остается – это вопрос о власти. А единственным действенным орудием – это разговор с народом.

Да, ты не умеешь разговаривать по сути. Нас это не смущало, когда мы за тебя проголосовали.

Но пиши "свои" писульки адресованные только простым людям. Накачивай свой электорат, который уже начинает расползаться.

Пиши нам о коррупционном режиме. О скотобазе, которая не отрывается от кормушки. О том, как тебя не пускают к власти. Как вокруг тебя зреет внутренний заговор.

Обращайся к людям. Не ссы называть имена и должности подонков. И рассказывай, что ты с ними планируешь сделать.

А тебя втянули не в твою войну. Заставляют тебя комментировать закон о мове. Паспортизацию Донбасса.

Ты это комментируй, когда станешь Президентом. А сейчас говори людям, почему ты до сих пор не стал им. Кто в этом виноват. Рассказывай вот это.

Хотя, может мы от тебя слишком много требуем. Ты ведь аж 4 месяца нигде не отдыхал. Немыслимый срок. Извини за слишком большие ожидания. Помойся там хорошенько за всех 13,5 миллионов человек".

"Порошенко воскрес", - комментирует антипутинское письмо Зеленского журналист Михаил Мищишин.

"Лично я не припомню ни одного примера, когда стратегия "публично троллим Путина" приносила хоть что-то кроме пи...ца.

Жаль, но окно возможностей для нормализации отношений между Украиной и РФ закрыли еще до того, как успели отрыть", - считает журналист Вячеслав Чечило.

"Олесю Бузине про свободу слова в Украине расскажи. Ой, его же убили. Вот это свобода. Ага. Ещё и с Богом себя сравнивает. Окстись, окаянный!", - написал в комментариях у Зеленского журналист Александр Воейков.

В то же время часть подписчиков поддержали Зеленского.

"Ну вот, это уже "слова не мальчика, но мужа!" Достойный ответ пуйлу. Так держать!", - написал нардеп Семен Семенченко.

Блогер Сергей Наумович потроллил порохоботов, которые критикуют Зеленского независимо от того, молчит он или говорит.

"Друзья, не знаю, как вам, а мне наблюдать за этим явлением — одно удовольствие.

1) Он не делает никаких заявлений. Не пишет никаких постов. Фу, сцыкло. Наверное под наркотой сидит. Наверное на яхте. Наверное в Ростове. Или в Израиле у Бени уже.

2) Ой, мля. Залил видос. Написал пост. Типа патриот. А-ха-ха! Под диктовку Разумкова, наверное. Показуха, млять. Кто в это поверит? На кого это рассчитано? Фу!"