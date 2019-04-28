Папа Римский Франциск отдал на благотворительность 500 тысяч долларов. Деньги пошли на помощь мигрантам в Мексике. Об этом передает CNN.

Полмиллиона долларов пойдут на жилье, продовольствие и другие потребности для мигрантов Центральной Америки. Все деньги деньги поделят на 27 проектов в 16 мексиканских епархиях и общинах.

"Мужчины и женщины, часто с маленькими детьми, бегут от бедности и насилия, надеясь на лучшее будущее в Соединенных Штатах. Однако, американская граница остается закрытым для них. Около 75 тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, которые прибыли в Мексику в караванах, не могут попасть в США и находятся без дома или средств к существованию", - сказано в заявлении Ватикана.

Напомним, что Папа Римский Франциск в Пасхальной речи вспомнил Украину.

Также Папа Римский Франциск I поцеловал ноги лидерам Южного Судана, чтобы те сохранили мир в стране.