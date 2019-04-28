В Буче в Киевской области 10-летний мальчик залез на крышу балкона дома на ул. Новое Шоссе, но не смог сам спуститься обратно. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели застали мальчика, сидящего на круши пристройки на уровне второго этажа.

С помощью лестницы бойцы ГСЧС поднялись к ребенку и спустили его на землю. Как мальчик оказался на крыше, он отказался пояснять.

Фото:kv.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что полиция охраны спасла под Киевом мужчину, который пытался покончить с собой.

Также мы писали, что спасатели помогли мальчику, чья рука застряла в чугунной батарее. Спасателям удалось освободить локтевой сустав ребенка из батареи, после чего его передали медикам.