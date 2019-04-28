В архиве британского писателя Энтони Берджесса нашли продолжение его легендарного романа "Заводной апельсин". Об этом сообщает BBC.

Рукопись обнаружили среди бумаг писателя, которые ранее хранились в его доме неподалеку от Рима. Жилье было продано в 1993 году, а архив перенесли в Манчестер.

Продолжение романа содержит 200 страниц и называется "Состояние заводного механизма". Сам автор описал текст как "большое философское высказывание о состоянии современного человека". В нем Берджесс рассуждает о влиянии технологий, масс-медиа, кино и телевидения на человечество.

Также автор объяснил необычное название книги. По словам писателя, однажды в пабе он услышал, что некто был "странным, как заводной апельсин". С тех пор почти двадцать лет автор хотел использовать фразу для "заглавия к чему-нибудь".

Автор отказался от публикации рукописи из-за того, что она вышла слишком философской.

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