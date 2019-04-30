В мае, несмотря на выходные и праздники, намечается много событий. Главное из них - Владимир Зеленский станет президентом официально. И начнет руководить страной.

Важные изменения грядут в коммунальной сфере. Власти начнут очередной этап уменьшения числа получателей субсидий. При этом незначительно упадут цены на газ. И заработает новый закон о коммуналке, в котором есть свои подводные камни.

И, наконец, пройдет Евровидение, в котором Украина имела все шансы победить, но упустила эту возможность еще до начала конкурса.

"Страна" разбиралась, что поменяется для Украины в мае 2019 года.

Инаугурация нового президента

В мае, скорее всего, состоится инаугурация Владимира Зеленского на посту президента. Возможной датой инаугурации в его команде ранее назвали 28 мая.

Это значит, что Зеленский станет президентом больше, чем через месяц после своей победы. Кстати, ее официальные результаты ЦИК решил объявлять в самый крайний срок - 30 апреля.

Все это затягивает инаугурацию.

По словам представителей команды Зеленского, процесс замедляют с тем, чтобы новый президент уже не имел права распустить Верховную Раду - когда до срока истечения полномочий нынешнего парламента останется менее полугода.

Впрочем, есть и другая трактовка законодательства. По ней полномочия действующего парламента закончатся 16 декабря - соответственно, распустить его можно будет до 16 июня.

Цены на газ

"Нафтогаз" заявил, что согласовал с правительством снижение цены на газ для населения до 8247 гривен за тысячу кубометров. То есть, вместо нынешних 8,55 гривен за куб с мая люди будут платить на 30 копеек меньше - 8,25 гривен.

Хотя это и чисто символическое снижение, радует одно - с 1 мая уже анонсированного повышения цен на 15%, то есть, до 9,7-9,8 гривен за куб, скорее всего, не будет.

При этом есть нюансы. В новой формуле цены на газ для населения хотят привязать к ценам для промышленности. После этого останется убрать единственную преграду - граничный тариф. Тогда люди будут платить по таким же расценкам, как и бизнес, то есть, по цене импорта. А она, скорее всего, к осени взлетит до 12-13 гривен за куб.

Кроме того, как стало известно "Стране", Кабмин сейчас пытается договориться с МВФ по новым ценам на газ для населения. И Фонд готов разрешить не повышать тариф с мая, но взамен нужно будет уменьшить количество субсидиантов на 15%, а это 300-400 тысяч домохозяйств.

Новый закон о коммуналке

С 1 мая вступает в действие закон о жилищно-коммунальных услугах. Он стимулирует украинцев организовывать собственные жэки - ОСМД и самостоятельно решать, с кем подписывать договора.

В законе оговорена пеня за просрочку платежей по коммуналке - это 0,01% в день. То есть, если вы задолжали, предположим, 3000 гривень на два месяца, то штраф составит 18 грн.

Штраф также не начисляются, если казна просрочила выплату субсидий. Или есть вам удастся доказать, что у вас в квартире услуги оказывались ненадлежащим образом. Понятное дело, что доказывание это в большинстве случаев выйдет вам дороже, чем сам штраф.

Одна из важных норм закона - это урегулирование процедуры взыскания долгов через суд и отключения неплательщиков.

За отопление теперь придется платить круглый год, а не только зимой - платежи как бы "размазываются" на все 12 месяцев. Также вводится понятие абонплаты, которую придется вносить, даже если вы не пользуетесь комуслугами (например, не проживаете в квартире). Это делается формально для того, чтобы коммунальщики могли вкладывать в содержание сетей, труб, установку счетчиков и т.д.

Это, конечно, наиболее спорный пункт - проконтролировать, как модернизируют инфраструктуру, рядовой потребитель не сможет. Размер абонплаты привязан к минимальной зарплате - если она растет, то дорожает и коммуналка.

По предварительным подсчетам, абонплата на отопление и горячую воду составит 43 гривны, на холодную воду - 38, на вывоз мусора - 16 гривен. Это максимум на одного члена семьи. Сэкономить можно, лишь создав ОСМД и договорившись о другой цене с поставщиком. Это лишний стимул к подобной самоорганизации.

Порежут получателей субсидий

В мае начнут проверять субсидиантов и решать, имеют ли они право на помощь по коммуналке. Их традиционно могут лишить тех, у кого большая жилплощадь (квартира от 120 квадратов, дом от 200-т). А также владельцев авто, которые моложе пяти лет. Или тех, кто за последние полгода совершил покупку на сумму от 50 тысяч гривень.

Отдельним категориям получателей субсидий нужно подавать изменения в декларацию. Это безработные, переселенцы, те, у кого поменялся состав семьи и те, кто получает ниже минимальной зарплаты.

Также с мая ввели правило, по которому должников за коммуналку будут лишать монетизированных субсидий - их переведут на безналичный расчет.

Электронные медкарты

В мае Минздрав отменил бумажные медкарты - теперь в больницах они будут храниться в электронной форме. Пациенту при желании его данные смогут распечатать. При этом доступа к своим электронным данным у украинцев пока не будет.

Пока эта реформа затронет лишь поликлиники и даигностические лаборатории. Больницы перейдут на электронные карты лишь в следующем году.

Радиометки для автобусов и такси

С 1 мая в Украине меняется формат документа, который подтверждает прохождение процедуры технического контроля для автотранспорта.

Теперь в комплекте с бумажным бланком протокола водитель, прошедший техконтроль, будет получать и самоклеющуюся радиочастотную метку, которую нужно будет закрепить справа вверху на лобовом стекле.

Сначала под эту норму попадут те транспортные средства, которые обязаны регулярно проходить технический контроль. С появлением таких радиочастотных меток, контролирующие органы смогут дистанционно проверять транспорт на предмет прохождения технического контроля и выявлять нарушителей.

Перечень транспортных средств, для которых техосмотр является обязательным, не изменился. В нем грузовики категории C, автобусы категории D, прицепы свыше 750 килограмм и все автомобили, официально занимающиеся перевозкой грузов и пассажиров, в том числе и легковые автомобили такси.

Старт ВНО

21 мая начинается сессия Внешнего независимого оценивания. Оно начнется 21 мая тестированием по математике, а закончится 13 июня оценкой по химии.

В 2019 году ВНО будут сдавать 355 тысяч человек. В ТОП-3 самых популярных предметов, которые выбрали участники, вошли: украинский язык и литература (более 320 тыс), история Украины (более 232 тыс), математика (более 146 тыс).

Перенос номера телефона

В мае наконец-то заработает закон о возможности переноса номера телефона. Его приняли еще десять лет назад.

Чтобы получить услугу Mobile Number Portability, нужно будет позвонить своему оператору или зайти в его представительство-магазин. Там вашу симку проверят: на вас ли она зарегистрирована. Нужно взять с собой паспорт.

После этого можно будет подавать заявку - в магазине или онлайн. Рассмотреть заявку должны в течение восьми дней, а затем сообщить оператору, от которого абонент уходит.

Услуга платная, но сколько она будет стоить - пока неизвестно.

Праздничные выходные в мае

В мае украинцы отдыхают два дня: на День труда - 1 мая и в День победы 9 мая. Всего в мае 22 рабочих и 9 выходных. При этом 11 мая, в субботу, придется отработать за выходной 30 апреля, который Кабмин внес, чтобы не разрывать пасхальные и первомайские выходные.

Погода в мае

Ресурс Gismeteo дает такой прогноз на май: первые две недели до +13...+15 днем. В отдельные дни потеплеет до +20...+25. Далее дневная температура установится на уровне +20...+21. А в конце мая придет летняя жара до +28. Полосу осадков в Киеве стоит ждать с 6 по 12 мая и в период с 19 по 26 мая.

Афиша кино

9 мая - выходит в прокат комедия "Мошенницы" с Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон. По сюжету на охоту на миллионеров выходят две блестящие мошенницы.

Еще одна новинка с 9 мая - фильм "Покемон детектив Пикачу". 21-летний Тим начинает расследование после исчезновения его отца. Его партнером становится забавный желтый сыщик.

С 16 мая в кинотеатрах покажут фильм "Джон Уик 3" с Киану Ривзом. В этой части суперкиллер получил статус изгоя, нарушив кодекс тайной гильдии ассасинов. И теперь убийцы со всего мира мечтают получить за его голову 14 миллионов долларов.

23 мая - выход комедийной драмы "Ричард говорит "Прощай" с Джонни Деппом. Актер сыграл в ней умирающего профессора, который, узнав свой диагноз, решает жить на полную катушку.

В этот же день стартует детективный триллер "К звездам" с Брэдом Питтом. Главный герой путешествует по Галактике, чтобы найти отца, который пропал 20 лет назад.

Евровидение 2019

Еще в мае состоится Евровидение, где впервые за долгие годы не будет Украины.

Победительница конкурса певица Maruv отказалась ехать в Израиль из-за невыполнимых условий контракта, которые предложила ей НОТУ. Договор был составлен именно так, чтобы Maruv отказалась: ее не хотели пускать на конкурс из-за гастролей в России.

В знак солидарности с Maruv отказались ехать на конкурс и другие исполнители, которые заняли второе и третье места во время Национального отбора.

Теперь, по всей видимости, украинцы будут голосовать за россиянина Сергея Лазарева, предполагают эксперты в музыкальных кругах.

Конкурс начнется 14 мая в Тель-Авиве. В этот день состоится первый полуфинал, 16-го - второй и 18 мая - финал.