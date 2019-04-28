Абитуриенты, которые поступают в медицинские и педагогические вузы, смогут получить первоочередное поступление на бюджетные места, если согласятся отработать в сельский местности по специальности. Об этом сообщила на заседании Кабинета министров сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Укринформ.

"С 2019 года начнет работать механизм первоочередного зачисления тех абитуриентов в медицинские и педагогические вузы, которые готовы после окончания учебы работать в сельской местности. Если они будут заключать такой контракт, их результат (конкурсный балл) будет доумножаться на коэффициент 1,05, что дает более высокие шансы для поступления на бюджет", - сказала Гриневич.

Кроме этого, по ее словам, в этом году сохраняются другие коэффициенты для поступления на бюджет: сельский - 1,02, отраслевой - 1,02, региональный - 1,04.

Гриневич также сообщила, что с этого года вводится минимальный конкурсный балл для поступления на ряд специальностей.

"В этом году введен минимальный общий конкурсный балл 130 для поступления на специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Международное право", "Фармация", "Промышленная фармация", - сказала Гриневич.

Для поступления на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" сохраняется требование минимального балла в 150.

Ранее сообщалось, что выпускникам ПТУ и колледжей добавили обязательный экзамен по математике или истории Украины.

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