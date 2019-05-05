Этим летом частные медицинские учреждения, врачи-ФЛП, заключившие договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), начнут получать вакцины по национальному Календарю прививок, закупленные государством. Некоторые вакцины будут доступны и в частных роддомах, которые будут бесплатны для пациентов, передает Юрлига.

Это регламентировано приказом "Об утверждении Порядка распределения и передачи иммунобиологических препаратов (вакцин) и медицинских изделий, используемых для профилактических прививок" от 27 февраля 2019 года № 473, который вступил в силу 16 апреля 2019 года.

Отмечается, что теперь распределение закупленных государством вакцин будет происходить по принципу "за ребенком", а не "за заведением".

Чтобы бесплатно вакцинироваться по национальному Календарю прививок в частной клинике или у врача-ФЛП, ребенок или взрослый должны подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. Это можно сделать только в тех частных заведениях, которые заключили договор с НСЗУ. Перечень заведений по ссылке.

График поставки препаратов в структурные подразделения по вопросам здравоохранения ежегодно утверждается приказом Министерства здравоохранения в срок до 31 декабря.

В частных роддомах и неонатологических центрах также будут доступны для новорожденных детей вакцины БЦЖ и для профилактики гепатита В. Для получения этих вакцин в указанных заведениях декларация с семейными врачами, терапевтами и педиатрами не нужна.

В каких частных медзаведениях можно будет бесплатно вакцинироваться:

частных клиниках, заключивших договор с НСЗУ;

у семейных врачей, терапевтов или педиатров, имеющих собственную практику (врачи-ФЛП) и сотрудничающих с НСЗУ;

частных роддомах и неонатологических центрах.

В конце марта 2019 года Минздрав устранил еще один барьер для семейных врачей, терапевтов, педиатров, имеющих собственную практику. Врачи первичного звена, оказывающие медицинскую помощь как физические лица - предприниматели, могут проводить вакцинацию. Так же изменились требования к местам проведения прививок: они отвечают современным нормам и не содержат лишних ограничений.

Минздрав напомнил, что с апреля 2019 года частные клиники и врачи-ФЛП, имеющие контракт с НСЗУ, получили доступ к программе "Доступные лекарства". Это стало возможно благодаря внедрению электронного рецепта и перехода программы реимбурсации "Доступные лекарства" к НСЗУ. Отныне не имеет значения, где проживает пациент и где рецепт был выдан. Пациенты смогут получать лекарства по рецепту в любой аптеке в Украине, участвующей в программе. А выписывать рецепты по программе смогут все врачи первичного звена, работающие в медзаведениях - партнерах НСЗУ: коммунальных, частных и врачи-ФЛП.

Ранее сообщалось, что в Грузии не могут справиться с мощной вспышкой кори, от которой не прививаются.

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