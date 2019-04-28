НКРЭКУ был определен порядок урегулирования споров, которые возникают между субъектами хозяйствования в сфере энергетики и коммунальных услуг, передает Юрлига.

Данное постановление Комиссии № 156 было утверждено 5 февраля 2019 года, оно вступило в силу 20 апреля.

Утвержденный Порядок устанавливает процедуру досудебного урегулирования НКРЭКУ споров, возникающих между субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг и государственное регулирование деятельности которых осуществляется комиссией в соответствии с Законом "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Отношения, возникающие в ходе потребления субъектами хозяйствования энергии и/или коммунальных услуг, данным Порядком не регулируются.

Споры между субъектами хозяйствования регулируются прозрачным и недискриминационным способом.

НКРЭКУ регулирует споры, возникающие между субъектами хозяйствования, по вопросам доступа/присоединения к электрическим, тепловым и газовым сетям, нефте- и продуктопроводам, сетям централизованного водоснабжения и водоотвода; соблюдения субъектами хозяйствования лицензионных условий и других вопросов, рассмотрение которых отнесено законом к компетенции Комиссии.

Результатом урегулирования спора является решение НКРЭКУ, принятое на заседании, которое проводится в форме открытого слушания.

Субъекты хозяйствования для досудебного урегулирования спора могут обратиться в НКРЭКУ с совместным заявлением установленной формы. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления НКРЭКУ в письменном виде уведомит стороны о его принятии или оставлении без рассмотрения с указанием оснований. НКРЭКУ рассматривает спор в течение 2 календарных месяцев с даты регистрации заявления.

Для выяснения обстоятельств спора и предоставления возможности сторонам самостоятельно его урегулировать НКРЭКУ может проводить предварительные слушания в рамках предельных сроков процедуры урегулирования спора с учетом сроков приостановления процедуры проведения предварительных слушаний.

По результатам рассмотрения спора НКРЭКУ принимает решение о:

прекращении рассмотрения спора в случае отсутствия нарушения законодательства и/или лицензионных условий; выявления нарушения законодательства и/или лицензионных условий и его (их) устранения субъектом (субъектами) хозяйствования в процессе урегулирования спора; заключения сторонами спора соглашения об урегулировании спора; повторной неявки сторон спора на предварительные слушания; обязательстве прекратить субъектом хозяйствования, осуществляющим деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, нарушение лицензионных условий и законодательства в соответствующей сфере.

Решение НКРЭКУ, которое принимается в ходе рассмотрения спора, является обязательным к исполнению сторонами спора и его можно обжаловать в суде.

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