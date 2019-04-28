Компания Tesla Motors опубликовала видео, демонстрирующее работу системы полностью автоматического управления.

Ролик показали в рамках мероприятия Autonomy Day, где состоялась премьера нового модуля автопилота Full Self-Driving (FSD), передает Autonews.

По словам главы американского производителя электрокаров Илона Маска, модуль FSD "объективно является лучшим в мире компьютерным чипом".

Отметим, что в марте Tesla уже запустила серийное производство лифтбеков Model S и кроссоверов Model X, оснащенных новой системой автономного управления. Примерно в середине апреля модулем FSD начали комплектовать самую доступную модель автопроизводителя — Model 3.

Ранее "Страна" информировала, что суд арестовал пару мошенников, которые продавали фальшивые акции Tesla украинцам.

Также мы писали о том, что в сети появились фото электромобиля Polestar, который составит конкуренцию Tesla Model 3.