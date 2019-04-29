28 апреля (утром 29 апреля по киевскому времени) вышла третья серия финального сезона "Игры престолов". Она длилась 81 минуту. Мы собрали всю информацию об "экваторе" самого ожидаемого сериала 2019 года. До конца истории осталось три серии.

Трейлер и описание 3 серии 8 сезона. Битва за Винтерфелл

Накануне выхода очередной серии канал HBO обнародовал трейлер с армией Короля Ночи, которая подходит к замку Винтерфелла. "Страна" посмотрела третий эпизод.

Осторожно, спойлеры. Под видео находится краткий пересказ сюжета.

Серия начинается с боевых приготовлений внутри Винтерфелла. Растерянный Сэмвел Тарли держит обсидиановый топор. Тирион сосредоточенно смотрит, как Брана под охраной Теона Грейджоя увозят в богорощу. Идет подготовка к атаке мертвецов, которые уже недалеко от замка.

Остальные молчаливо и напряженно стоят на крепостных стенах - включая Сансу и Арью, которые пока не в крипте. Все как всегда без шапок. Видно, на Севере даже зимой не так уж холодно. Или же создатели сериала просто не знают, что такое настоящий холод.

Сверху барражируют драконы королевы Дейенерис.

У стен Винтерфелла построились Безупречные, перед ними - катапульты, а в авангарде стоит дотракийская конница.

Почти все герои сериала тоже вышли с территории замка. Даже Сэм Тарли с напуганным лицом становится в строй рядом со Скорбным Эддом. Джон Сноу, Дейенерис и драконы, готовые сорваться в бой, находятся на возвышении, с которого видна панорама будущей битвы.

Все напряженно вглядываются во тьму спереди, ожидая армию покойников. Оттуда выезжает один-единственный наездник - красная жрица Мелиссандра. Она воспламеняет аракхи (изогнутые мечи) дотракийцев - и вся их конница превращается в море огня.

Это вызывает воодушевление защитников замка. Но не надолго. Дотракийская орда с индейским гиканьем идет в атаку, углубляясь во тьму. Через несколько минут гиканье смолкает, а пылающие мечи кочевников гаснут.

Назад возвращается лишь несколько лошадей и явно изуродованный Джорах Мормонт. После чего следует бешеный натиск армии мертвецов, которые быстро сминают безупречных и всех остальных.

На подмогу приходят драконы. Джон и Дейенерис, сидя на рептилиях, поливают огнем тылы противника, отрезая авангард мертвецов от основных войск. Они пытаются залететь в дальний тыл к белым ходокам, где стоят их командиры - но там драконы попадают в "турбулентность" из-за странного морозного облака, которое идет по пятам за армией нежити.

На поле брани бой принимает даже Сэм Тарли. Но атака мертвецов слишком сильна - тем более, что драконы пока заблудились в ледяной буре и никак не помогают. Люди отступают внутрь Винтерфелла, их отход прикрывают Безупречные.

А Бран в богороще под охраной ждет Короля Ночи. Санса, Тирион, Варис, Меллисандра к тому времени уже скрылись в крипте.

Отступление людей тем временем превращается в беспорядочное бегство. Белые ходоки ломают все укрепления, которые выстраивали под стенами Винтерфелла - в том числе странные сооружения, похожие на противотанковые ежи. Видимо, они должны были задержать конницу. Которой у мертвецов никогда особо и не было.

Зачем вообще было выводить главные силы за пределы замка - непонятно. Ведь каждый убитый мертвецами воин пополняет армию Короля Ночи (как это уже случилось с частью дотракийцев, неведомо зачем ринувшимися в атаку на невидимого противника). То есть главной задачей людей в данной ситуации являлось - потерять как можно меньше убитыми. А для этого не нужно было выходить из замка. Стены оборонять легче, а против мертвецкой "авиации" - зомбо-дракона - у Дейенерис и Джона есть целых два.

Те же драконы могли безопасно для себя сжечь добрую половину ходоков, даже не задействуя армию в поле.

Однако вернемся к сюжету серии. После того, как защитники замка успели отступить внутрь Винтерфелла, Давос дает сигнал драконам поджечь ров, наполенный, вероятно, нефтью. Однако Дейенерис и Джон из-за ледяной мглы не видят сигнальных факелов. Тут на помощь приходит Мелиссандра. Она спускается к рву и заклинанием поджигает его вокруг всего замка. Волна мертвецов разбивается об эту преграду.

Пламя через дымку видит и Дейенерис, которая теперь понимает, куда ей лететь.

В крипте тем временем довольно весело. Санса говорит Тириону, что он был ей не таким уж и плохим мужем. Бран же отправляется на разведку, став трехглазым вороном и отправившись в глубокий тыл к мертвецам. Там он видит Короля Ночи, летящего на драконе. Он отдает приказ покойникам, и те начинают бросаться в горящий ров у Винтерфелла. Заградительный огонь начинает потихоньку гаснуть. Хитрый план.

Создав несколько таких проходов, мертвецы устремляются через них к стенам замка. Параллельно над ним зависает Король Ночи на своем драконе. Джон, уже вернувшийся на базу, снова взмывает - на перехват главаря мертвецов. Наверху он встречается с Дейенерис. Ее дракона ранит ледяная магия бывшего брата, но он остается жив.

Бой уже кипит на стенах и под ними. Малолетняя леди Мормонт убивает зомбо-великана - он хватает ее рукой, а она вонзает обсидиановое острие ему в глаз. Потом умирает и сама.

Мертвецы врываются в хозяйственные постройки внутри замка. Там убивают Беррика Дондарриона.

Но главная драма разыгрывается сейчас в Богороще. Брана и охраняющий его отряд окружают мертвецы. Над ними идет битва трех драконов - в итоге Короля Ночи сбрасывают вниз. Дейенерис сжигает Короля пламенем своего дракона, но оно его не берет.

Джон приземляется и с валирийским мечом наперевес бросается следом за Королем Ночи. Тот неспешно уходит от Джона, а за ним поднимаются павшие на поле брани - теперь они белые ходоки - и загораживают главного антогониста от Короля Севера. Тот уходит, а покойники окружают Джона.

Более того - мертвецы поднимаются по всему замку. О чем и говорилось выше - каждый убитый на этой войне становится рекрутом в армии покойников. Мертвецы начинают вламываться в крипту.

Дейенерис на драконе сжигает мертвецов, обступивших Джона. После чего он бежит на помощь Брану. А белую королеву атакуют мертвецы. Она падает с дракона, но ее спасает Джорах Мормонт. Который в итоге погибает.

Дальше битва превращается в добивание остатков живых превосходящими силами мертвых. Санса, Тирион, Варис и другие спускаются вглубь крипты. Джон бегает по всему Винтерфеллу, уворачиваясь то от мертвецов, то от ледяного дракона. Теон в одиночку защищает Брана, к которому приближается Король Ночи с его "генеральным штабом".

Грейджоя Король Ночи убивает лично. Он медленно идет к Брану. Но откуда-то сверху на него падает Арья и вонзает ему в тело кинжал из валирийской стали. Тот самый, которым когда-то хотели убить Брана в первом сезоне сериала.

Король Ночи рассыпается на осколки льда. Следом за этим погибают все поднявшиеся мертвецы.

Битва окончена. Мелиссандра снимает с шеи магический обруч, моментально стареет и умирает.

Где и когда смотреть в Украине

В прямом эфире новые серии показывает сервис HBO NOW (месячная подписка $14,99, сериал без перевода). Вечером 29 апреля (в 22:00) серию выложат для подписчиков провайдера "Воля", который запустил библиотеку Foxnow. На следующий день после показа серии можно найти на Vodafone TV. Последний сезон "Игры престолов" также доступен на таких платных сервисах, как Megogo, Oll.tv, Divan.tv, Sweet.tv.

Интересные факты после выхода второй серии

После выхода второй серии "Игре престолов" сделал комплимент знаменитый автор ужастиков Стивен Книг. В Twitter он написал, что, как автор, пишущий длительное время, находится в восторге от того, как прекрасно умы этого шоу собрали вместе всех главных героев в Винтерфелле. Причем сюжетно это выглядит легко, но читатели могут быть уверены, что сделать это на самом деле было непросто.

Всплыл еще один интересный факт. Выяснилось. что в эпизоде второй серии снялся бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. Об этом сообщили в Twitter ведомства.

"Ищите нашего бывшего заместителя директора, который бродит по Вестеросу, в сегодняшнем эпизоде "Игры престолов", - говорилось в сообщении.

Коэн сыграл в массовке. По сюжету он стоял в очереди за супом в Винтерфелле и молча получил свою порцию от сира Давоса Сиворта.

Исторические события, вдохновившие Джорджа Мартина

Несмотря на то, что в романах отца "Игр престолов" Джорджа Мартина много магии и выдумки, его вдохновляли реальные исторические события. Например, многолетняя война Йорков и Ланкастеров в Великобритании - война Алой и Белой роз. Эти две ветви одной династии сражались за право обладать троном в 15 веке. Или вал императора Адриана, защищавший Англию, которую заняли римляне, от набегов племен на севере. Остатки некогда 117-километровой стены сохранились и в наше время.

А эпизод с расплавленным золотом, которое выливают на голову Визерису, напоминает историю с римским императором Валерианом. Его захватил ив плен персы и заставили выпить чашу расплавленного метала.