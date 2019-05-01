Нацбанк определил механизм уведомления банками органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя о счетах физических лиц, внесенных в Единый реестр должников. Об этом сообщает "Юрлига".

Соответствующее положение о порядке предоставления банками информации об открытии/закрытии счетов должников в органы государственной исполнительной службы или частных исполнителей утверждено постановлением правления Нацбанка от 18 апреля 2019 года № 60. Оно вступило в силу 19 апреля 2019 года.

Данный документ предусматривает обязанность банков сообщать исполнителям в случае открытия или закрытия счета физического лица, в отношении которого имеется информация в Едином реестре должников. Банк обязан проверить наличие информации о клиенте-физлице в день открытия или закрытия его счета в Едином реестре должников. Если счет открывается на имя физического лица, внесенного в этот реестр через обособленные подразделения банка или осуществляется закрытие счета таким лицом,то банк обязан в день открытия или закрытия счета сообщить об этом указанным в Едином реестре должников исполнителям.

Форма уведомления может содержать дополнительные технологические реквизиты, не относящиеся к информации об открытии/закрытии счетов физлиц-должников. Для подтверждения достоверности происхождения и целостности данных в электронных уведомлениях используется квалифицированная электронная печать.

Уведомление в бумажном виде также может предоставляться исполнителю под подпись или направляться по почте с уведомлением о вручении не позже рабочего дня, следующего за днем открытия/закрытия счета. Ожидается, что данное положение будет способствовать предотвращению отчуждения имущества должником, внесенным в Единый реестр должников, и усилению защиты прав и интересов детей, улучшению их материального обеспечения в случаях, если родители не пришли к согласию о способе содержания детей и такой способ содержания детей определяется судом.

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