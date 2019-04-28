В Харькове поймали водителя маршрутки под наркотиками. По данным пресс-службы патрульной полиции, сообщение о ДТП на улице Сумской поступило патрульным 11 апреля. В него попали маршрутный автобус №78 и автомобиль Mazda.

По предварительной информации, водитель автобуса не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасного бокового интервала и врезался в припаркованную машину.

Во время оформления ДТП полицейские заметили у водителя маршрутки признаки наркотического опьянения. Он согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.

Согласно заключению врачей, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. По результатам осмотра патрульные составили на водителя административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии наркотического опьянения) КоАП.

Материалы будут направлены в суд. Водителю грозит штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Фото: facebook.com/kharkivpolice

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