Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева представила новую программу на шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее, передает РИА Новости.

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

На мировом первенстве в японской Сайтаме она взяла бронзовую медаль.

Как сообщала "Страна", в Украине покажут два чемпионата мира по хоккею. С 28 апреля по 4 мая украинцы смогут посмотреть игры Чемпионат мира (дивизион IB), который пройдет в Таллине (Эстония). В этом дивизионе играет и Украина. Наша сборная сразится с командами Японии, Польши, Нидерландов, Румынии и Эстонии.

Отметим, что брейк-дансу дали добро на включение в программу Олимпийских игр.