В Большой Палате Верховного Суда разъяснили, что увольнение с должности помощника судьи без представления судьи является неправомерным, передает Юрлига.

Соответствующие выводы содержаться в постановлении от 13 марта 2019 года по делу № 308/4431/17, которым оставлены без изменений решения низших судов о восстановлении на работе дополнительной помощницы судьи, незаконно уволенной в связи с окончанием срока трудового договора.

Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей" и Положения о помощнике судьи общей юрисдикции помощник судьи - это работник патронатной службы в суде, который обеспечивает выполнение судьей полномочий относительно осуществления правосудия. Судьи сами отбирают помощников, которые назначаются и увольняются с должности руководителем аппарата соответствующего суда по представлению судьи. Помощник судьи назначается на должность на срок полномочий непосредственного руководителя и не дольше, чем на период пребывания непосредственного руководителя в штате суда. Назначение на должность помощника судьи осуществляется на основании письменного представления судьи без конкурсного отбора приказом руководителя аппарата соответствующего суда.

Во время увольнения истицы судья продолжал работать и был наделен полномочиями. Судья подал представление о назначении помощницы на время выполнения им полномочий судьи этого суда, при этом представление об увольнении он не внес. Увольнение без такого представления является неправомерным. То, что судья отозвал представление о назначении уже после выдачи оспариваемого приказа об увольнении, не имеет правового значения.

Также было разъяснено, что дело подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку должность помощника судьи относится к патронатной, а не государственной службе.

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Также сообщалось, что ВСП уволил Кристину Гладун с должности судьи Печерского райсуда Киева.