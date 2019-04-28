В связи с внедрением в Украине международного номера банковского счета IBAN Нацбанк обновляет требования к заполнению реквизитов расчетных документов. Об этом информирует Юрлига.

Это отображено в проекте постановления правления Нацбанка об утверждении Изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, который предлагается для общественного обсуждения.

С 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключен реквизит "Код банку".

Это позволит избежать дублирования реквизитов при оформлении расчетных документов на перевод средств и привести нормативные акты Нацбанка в соответствие с требованиями международных стандартов в банковской сфере.

В инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валютеобновлены формы расчетных документов.

Отмечается, что международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию с кодом банка. Использование данного стандарта благодаря сокращению реквизитов должно сделать оформление расчетных документов удобнее.

Регулятор напомнил, что для Украины IBAN состоит из 29 литерно-цифровых символов: кода страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета.

В целом внедрение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также поспособствует дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.

Ранее сообщалось, что два месяц назад НБУ отложил перевод счетов клиентов банков на международный стандарт IBAN.

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